Norduz koyununun sayısı artırılacak

Türkiye'de hayvancılığın Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen 13 kaburgalı Norduz koyununun sayısı desteklerle artırılmasına karar verildi.

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununun sayısının devlet destekli sürdürülen projeyle artırılması hedefleniyor. Bölgede 173 bin Norduz koyun olduğu belirtiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçeye bağlı Norduz bölgesinde yetiştirilen, normal koyunlara göre bir kaburgası fazla, et ve süt verimi yüksek olan koyunun ırkının korunması ve sayısının artırılması için çalışma başlattı.

1.000 NODUZ KOYUNU KORUMA ALTINA ALINDA

"Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi" ile geçen yıldan bu yana ilçenin Yalınca, Dikbıyık, Geçerli, Dağseven ve Taşlıyazı mahallelerinde yetiştirilen 1.000 Norduz koyununu koruma altına alındı.

90 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

İl Müdürlüğü, koyunları besleyen 18 çiftçiye koyun başına 90 lira hibe desteği verdi.

Bölgede 173 bin Norduz koyununun bulunduğunu belirleyen görevliler, ziyaret ettikleri besicileri hastalıklar konusunda bilgilendirerek bölgedeki hayvan varlığının artırılmasına katkı sunuyor.

Kaburga sayısının fazla olması sayesinde zorlu arazi ve kış şartlarına daha dayanıklı ve et verimi daha yüksek olan Norduz koyununun normal ağırlığı 80 ile 110 kilogram arasında değişiyor ve bir koyundan ortalama 35-40 kilogram arasında et elde ediliyor.

"DEVLET DESTEĞİYLE SÜRÜMÜ BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yalınca Mahallesi'nde besicilik Mustafa Gül ise koyun sürüsünü devlet desteğiyle büyütmeye çalıştığını ifade etti.

Koyun başına 90 lira hibe desteği aldığını aktaran Gül, "68 Norduz koyunum var. Devlet desteğinden faydalandım ve koyunlarım koruma altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sürekli denetime geliyor. Koyunlarımın sayısını artırmayı amaçlıyorum. Norduz koyunu kışa ve engebeli arazi şartlarına daha çok uyum sağlıyor. Et ve süt verimi yüksek. Hayvanlara 7 ay boyunca ot ve saman veriyoruz. Bu yüzden maliyeti çok yüksek oluyor. Devletin verdiği desteği çok anlamlı buluyoruz. Hem koyunlarımızın ırkı korunuyor hem de sürümüzü büyütüyoruz. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.