Noterliklerde güvenlik, parmak izi sistemi ile artırıldı

Noterliklerde önemli hacimlerde alım-satım yapılırken ve önemli belgeler kayıt altına alınırken uygulanan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Noterliklerde parmak izi uygulaması başlatıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sahtecilik ve dolandırıcılığı önlemek için noterliklerde başlatılan pilot uygulaması ile doğrulama sisteminin, 2022'de tüm noterliklerde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

UYGULAMA PİLOT BÖLGE ANKARA'DA BAŞLATILDI

Noterliklerde kimlik sahteciliğini önlemek amacıyla parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin uygulanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Ankara'da 7, 12, 43, 61, 71 ve 74. noterlikler pilot olarak seçildi.

Adalet Bakanı Gül, Keçiören ilçesindeki Ankara 74. Noterliğinde sistemin tanıtımını yaparak ilk örnek uygulamayı yerinde takip etti. İlk örnek işlem, Ankara 74. Noteri Hayrünnisa Zeren'in T.C. kimlik kartı ve parmak iziyle yapıldı.

"NOTERLİKLERDE HAKSIZLIĞA SON VERMEK ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR UYGULAMA"

Bakan Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün noterlik hizmetleriyle ilgili çok önemli bir pilot uygulamaya şahit olduklarını söyledi. Noterlik hizmetlerinin vatandaşlar için güvenli bir sistem anlamına geldiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Noterlikte vatandaşlarımız bazı iş ve işlemlerde mağduriyetlere maruz kalabiliyordu. Kötü niyetli bazı kişilerin işlemleri, uygulamalarında vatandaşlarımızın mali ya da hukuki birtakım sorunlar yaşadığına şahitlik ediyorduk. Özellikle tüm bu uygulamalara, haksızlığa son vermek adına çok önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yeni kimlik kartlarımızda çip uygulaması var biliyorsunuz, burada parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi uygulamasını pilot olarak başlatıyoruz."





HIZLI VE GÜVENLİ KİMLİK KONTROLÜ SAĞLANIYOR

Sistemin hızlı ve güvenli bir şekilde kimlik doğrulaması yaptığını dile getiren Gül, "Pilot olarak başlayan bu uygulamanın, 2022'de tüm noterliklerde hayata geçmesini bekliyoruz. Tüm bu uygulamalarla güvenli ve hızlı bir işlem süreci yapılmış olacak." dedi.

Bakan Gül, noterlik sistemini daha fazla güçlendirmek istediklerini vurgulayarak "Noterlik işlemleri ne kadar güvenli olursa mahkemelere giden ihtilaflar, vatandaşlarımızın diğer vatandaşla ihtilafı daha da azalır." dedi.

"KİMLİK GÜVENLİĞİNİ BU ŞEKİLDE SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise test çalışmaları için 18 noterliğe ilgili cihazları kurduklarını aktararak çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sistemi, diğer noterliklere de yaygınlaştıracaklarına işaret eden Cin, bu sayede sahte kimlikle işlem yapılmasının önüne geçileceğini kaydetti.