Noterliklerdeki güvenli ödeme sistemi dolandırıcılığın önüne geçti

Geçen yıl uygulamaya konan güvenli ödeme sistemi ile noterlerde işlem yapanların arasındaki para alışverişi daha sağlıklı hale getirilerek dolandırıcılığın önüne geçildi.

Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020'de "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulamaya konuldu.

SİSTEM ALICIYI VE SATICIYI RAHATLATTI

Güvenli ödeme sistemine göre satılacak malın ödemesi, işlemler yapılana kadar garanti altında bulunuyor. Böylelikle satılan malın ödemesi ve üzerindeki hakkın devrinde endişe yaşanmıyor.

4 BİNDEN FAZLA İŞLEM YAPILDI

Sistemin hayata geçirilmesiyle 1.763 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandı. Uygulamayla vatandaşların nakit taşıması zorunluluğu ve bunun yaratacağı riskler ortadan kaldırıldı, ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle noterliklerde 4 bin 328 işlem yapıldı.

TOPLAM 436 MİLYON LİRALIK ÖDEME SİSTEMDEN GEÇTİ

Güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi ise 436 milyon 19 bin lira oldu.

KREDİ KARTI İLE 1.3 MİLYON LİRALIK İŞLEM YAPILDI

Ayrıca kredi kartıyla yapılan 4 milyon 725 bini aşkın işlemde 1 milyar 310 milyon liralık işlem yapıldı.

DOLANDIRICILIK OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Böylelikle noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu.