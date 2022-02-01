Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile görüştü

Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve ekibiyle ile bir araya gelerek yapılacak yatımları masaya yatırdı.

Bakan Nebati, yapılan görüşmeyi Twitter hesabından aktardı.

“ÜLKEMİZDEKİ YATIRIMLARINI VE POTANSİYEL İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI DEĞERLENDİRDİK”

Nebati, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud-Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik." şeklinde görüşünü ortaya koydu.