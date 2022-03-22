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    Nureddin Nebati: Dolar kuru için vatandaşlarımız rahat olsun

    Nureddin Nebati: Dolar kuru için vatandaşlarımız rahat olsun

    Muhalifetin dolar kurunda 20,30 liraları beklediğini söyleyen Nureddin Nebati, Türk lirasının en düşük durumda olduğunu ve daha düşmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 15:08
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KONTV'nin canlı yayın konuğu oldu.

    Nebati burada hem soruları yanıtladı hem de ekonomi gündemini değerlendirdi.

    Hazine Bakanı, kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin son verileri de paylaşarak 23 Mart'ta ilk çıkışların olup olmayacağına bakacaklarını söyledi.

    "570 MİLYAR TOPLANDI"

    Mevduatlardan çıkış beklemediğini belirten Nebati, "570 milyar lirayı aştı. Son günlerde de artış devam ediyor. 23'ünden itibaren de 3 ay dolup çıkışın olup olmadığını göreceğiz. Ben size söyleyeyim. Bir yatırımcı neden çıksın? En kötü ihtimalle döviz kuru sabit devam edecek.

    Nureddin Nebati: Dolar kurları için vatandaşlarımız rahat olsun VİDEO

    "BEKLİYORLAR Kİ DOLAR 20, 30 OLACAK"

    Hazine'ye olan etkisini söylüyorlar; etkisi çok düşük. Niye çok düşük? Dolar kuru için bunlar bekliyorlar 20, 25, 30 TL olacak diyorlar. Niye olsun?

    "TÜRK LİRASI EN ZAYIF DURUMDA"

    Zaten Türk lirası en zayıf durumda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin, rahat olsun.

    Hazineye olan yükü.. Ne olacak biz ücretlilerin vergisinden vazgeçtik. Bize yükü 49 milyar Türk lirası. Bunun bizim Hazine'ye yükü 15 milyar lirayı bile geçmiyor." dedi.

    Nureddin Nebati: Dolar kuru için vatandaşlarımız rahat olsun #1


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