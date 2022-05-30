Nureddin Nebati: Enflasyon en önemli önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye ekonomisinde enflasyonun en önemli öncelik olduğunu belirterek ilk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Borsalar Bankalar Birliğini'nin (TBB) 65. Genel Kurul toplantısında konuştu.

"Enflasyon dünyanın ortak sorunu"

Bakan Nebati, yaptığı konuşmada enflasyonun ülkemizin ve dünyamızın temel sorunu haline geldiğini, bütün ülkelerin bir dizi önlemler aldığını belirtti.

"Biz de önlemler alıyoruz"

Bu konuda ABD'den Çin'den örnekler veren Bakan Nebati, "Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve taşımacılıkta artan fiyatlar tüm dünyada enflasyonun sert bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün gelişmiş ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin maruz kaldığı fiyat artışlarını sübvanse ediyoruz. Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"Enflasyon geçici"

Bakan Nebati konuşmasında, "Enflasyonun geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Kur korumalı mevduatla döviz kurunu kontrol altına alarak enflasyona etkisini azalttık. Alım gücünü tekrardan yükselteceğiz." diyerek, enflasyonun sadece devletin çözebileceği bir sorun olmadığına vurgu yaptı.

"Büyüme ilk çeyrekte yüzde 7 olacak"

Türkiye Ekonomi Modeli'yle birlikte yapılan çalışmaları aktaran Nebati, "Yüzleştiğimiz sorunları kesinlikle geri plana atmıyor, gerekli tedbirleri tek tek alıyoruz. Sanayi üretimimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10,2 oranında artış gösterdi. Modelimizin doğal bir sonucu olarak sanayimizin milli gelir içerisindeki payının önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz. Üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırmayı amaçlayan Türkiye Ekonomi Modeli'yle kararlı bir biçimde yola devam ediyoruz. Türkiye Ekonomi Modeli'yle ülkemiz kararlı ve istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor." diyerek öncü verilerle büyümenin ilk çeyrekte yüzde 7 olacağını beklediklerini belirtti.

Bakan Nebati'nin konuşmasında diğer öne çıkanlar:

Istihdamda kayıplar telafi edildi

"İstihdamda salgın döneminde kayıpları telafi ettik. Ülkemiz, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme göstermeye devam ediyor.

Yatırımları destekliyoruz

60 milyar tutarındaki KGF'yle yatırımları destekliyoruz. Kredilerin istihdam gibi doğru alanlara yönelmesini sağlamak amacıyla ticari kredilerde yüzde 10 oranında zorunlu karşılık uygulaması getirdik.

Sektörlerimizle koordinasyon halindeyiz

Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Tüm paydaşlarla ortak hareketi gerektiren çok kapsamlı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Sektörlerimizle tam bir koordinasyon halindeyiz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."