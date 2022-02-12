Nureddin Nebati: Enflasyonla mücadele timi oluşturuyoruz

Bakan Nebati, enflasyona karşı atılacak adımı açıkladı. Nebati, oluşturulacak tim için "İlgili yerlerde gerekli adımları atacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Nebati'nin gündeminde, son günlerde Türkiye'nin ekonomi gündemini meşgul eden enflasyon meselesi vardı.

ENFLASYONLA MÜCADELE TİMİ KURULACAK

Enflasyonun düşürülmesine ilişkin çalışmalara değinen Nebati, "Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Bu tim, ilgili yerlerde gerekli adımları atacak." dedi.

Nebati, söz konusu açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her alanda ama her alanda çok daha yeni tedbirler paketini sunacağız. Enflasyonla mücadelede fiyata yansıtılıp yansıtılmadığı noktasında gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

"KÂRLARINIZLA ALIP VEREMEDİĞİMİZ YOK"

Bakan Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak fahiş fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sizin kârınızla işimiz yok. Kârlarınızla alıp veremediğimiz yok. Ticaretinizle alıp veremediğimiz yok. Vergi Denetim Kurulu'ndaki müfettişlerimiz ve Gelir İdaresi'ndeki denetleyicilerimizle beraber özel bir tim oluşturuyoruz.

"YANLIŞ YAPANLARLA İLGİLİ EN SERT TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı ilgili bakanlıklarımızla yasal zemin dahilinde kullanacak ve yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız. 2021 Aralık öncesi fiyatlamaların güncellenmesi noktasında hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Gıda bankacılığını yasal zemine kavuşturarak yaygınlaşmasını sağlayacağız.

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Tüketiciyi yanlış yönlendirici bir pazarlama stratejisi olarak kullanılan önce fiyatı yükseltip, daha sonra kampanya adı altında gerçekleştirilen indirim şeklindeki uygulamaların Ticaret Bakanlığımızın uygulamalarıyla 1 Mart'tan itibaren önüne geçmiş olacağız. Birlikten berekete kazanan Türkiye olacak."