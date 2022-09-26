Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde enflasyonun düşürüleceğine dair açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Nebati, burada yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için yapılan çalışmalara değindi.

"Enflasyonun düşüşü yıl sonuna doğru daha net hissedilecek"

Nebati, ekonomik durgunluk ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarının sağlanmaya çalışıldığını aktararak "Aldığımız tedbirler ve küresel düzelde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz. Yıl sonu itibarıyla bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız." dedi.

Nureddin Nebati: Enflasyonu yeneceğiz VİDEO

" OECD ülkeleri arasında i stihdamını en fazla artıran ülkeyiz"

Bakan Nebati, Türkiye'nin güçlü bir büyümesi olduğunu ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) arasında istihdamını en fazla artıran ülke olduğunu altını çizdi.

"Türkiye sağlam bir ekonomiye sahiptir"

Nebati konuşmasında, "Türkiye, hem gıda hem de enerji arz güvenliğini sağlayabilen, istikrarlı bir şekilde büyümeye, istihdam oluşturmaya devam eden sağlam bir ekonomiye sahiptir." vurgusu yaptı.

"Gıda, enflasyonda en yüksek ağırlığa sahip"

Bakan Nebati, enflasyonda gıdanın önemine değinerek şöyle konuştu.

"Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisinde en yüksek ağırlığa sahip kalem, halkımızın geniş bir kesimini ilgilendirmekte olan gıdadır. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik.

Gıda fiyatları takip ediliyor

Gıda fiyatlarını da yakından takip ediyoruz. Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın takibi ve nedenlerinin analizine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gıda enflasyonuyla mücadele için tarımsal üretimi artırmaya yönelik politikalar uyguluyoruz. Sera yatırımlarına önem veriyor ve seralarda jeotermal kaynakların kullanılmasını destekliyoruz.

"Rusya-Ukrayna savaşı, gıda sektörünün önemini ortaya koydu"

Küresel salgın dönemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, gıda sektörünün stratejik öneminin tüm dünya tarafından bir kez daha hatırlanmasını sağladı."

"Türkiye, G-20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen üçüncü ülke olmuştur"

Nureddin Nebati, ayrıca Türk ekonomisinin içinde bulunduğu duruma değinerek "Pandemi sonrası dönemde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke daha tam olarak toparlanamamışken, bugün resesyon ve stagflasyon beklentilerinin dünya gündeminde öne çıktığını görüyoruz. Biz ise; yatırım, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli’nin kattığı dinamizmle güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimimizi sürdürüyoruz. Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,6 büyümüş, böylece G-20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen üçüncü ülke olmuştur." şeklinde konuştu.

"Küresel gıdada Erdoğan etkisi"

Bakan Nebati konuşmasında, "Küresel gıda fiyatları Başkan Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Litaratüre girsin diye söylüyorum. 'Küresel gıdada Erdoğan etkisi' değerlendirilecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar:

"Son 20 yılda ülkemiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunun başında da tarım sektörü geliyor. Diğer yandan verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk.

Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı.



Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik.



Birçok tarımsal ürün alım fiyatında önemli artışlar yaparak çifçilerimizin yanında olmaya devam ettik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken bu sayı 18'e çıkmış durumda.



Bu sezon Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ve arpa alım fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Ekmeklik buğdayda yıllık yüzde 187 ve arpada yüzde 226 oranında artış sağlandı.



Ürününü TMO'ya satan çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal desteklere ilave olarak 2022 yılında buğday için ton başına 1.000 lira arpa için de 500 lira prim ödenmesini sağladık.



TMO'nun diğer bazı tarımsal ürün alımları da devam ediyor.



Kabuklu fındıkta yüzde 196, çekirdeksiz kuru üzümde yüzde 108 seviyesinde bir artış sağlanmış durumda. Ayrıca Çaykur'un yaş çay alım fiyatında yüzde 173 artış yaparak üreticilerimizi desteklemeye devam ettik.

Aynı şekilde, Türkşeker’in şeker pancarı alım fiyatında da yıllık yüzde 245 artış gerçekleştirerek pancar üreticilerimizin de yanında olduğumuzu gösterdik.



Atıl arazilerin üretime kazandırıma yüzde 75'e kadar hibe sunduk.

Türkiye'de güçlü bir ihracat ve turizm hareketliliği oldu.

Çalışanların yemek bedeli tutarları vergiden istisna oluyor.

Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinde vergi yükü bu kış boyunca kaldırılacak.



Enerji desteğiyle çalışanlar nefes alacak.

Türkiye eser ve hizmet siyasetimizle çağ atladı.

Bunları yaparken millete efendi değil hizmetkar olarak geldiğimizin altını her defasında çizdik.

Türkiye sağlam bir ekonomiye ve diplomatik güce sahiptir.

Planlı tarım ve sözleşmeli tarımla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz.

Çiftçilerimizi desteklemeye kesintisiz olarak devam edeceğiz."