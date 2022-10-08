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    Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda

    Batman'da esnaf ziyareti yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.
    • 08.10.2022 - 21:39
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    Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda

    Batman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret etti.

    Bakan Nebati, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve protokol tarafından karşılandı.

    Bakan Nebati, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’tan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Esnafı ziyaret etti

    Nebati, Valilik ziyaretinden sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. AK Parti'li gençler Bakan Nebati'yi meşale, erbane ve Kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı. AK Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Batman Gülistan Caddesi'ne giden Bakan Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

    Nebati, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra çocuklara hediyeler dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

    "Esnafımızı rahatlatacak paket yolda, Cumhurbaşkanımız açıklayacak"

    Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.

    Bakan Nebati’ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.

    Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda #1

    Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda #2

    Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda #3

    Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda #4

    Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda #5

    Nureddin Nebati: Esnafımızı rahatlatacak paket yolda #6


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