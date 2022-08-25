Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Bizi izlemeye devam edin

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan seslenerek, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün çektiği videoda varlık şirketlerine devredilen borçlara yönelik ‘ödemeyin’ çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıt geldi.

"Lafla değil icraatla konuşuruz"

Bakan Nebati, ilk olarak Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz." yanıt verdi

"Bana gece panikle yazmışsınız"

Bakan Nebati'nin bu yanıtına ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğu bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok"

Bakan Nebati daha sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan cevap niteliğindeki açıklamasında, Adalet Bakanlığı ile birlikte dar gelirli vatandaşlara dönük devam eden çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini de belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur.

"Anlaşılan bizi iyi takip ediyorsunuz"

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.