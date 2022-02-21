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    Nureddin Nebati, İMEAK heyetiyle buluştu

    Bakan Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.
    • AA
    • 21.02.2022 - 17:48
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    Nureddin Nebati, İMEAK heyetiyle buluştu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

    "SEKTÖRE YÖNELİK TEDAYLARI ELE ALDIK"

    Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

    "İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran ve yönetim kurulu üyelerini ağırladığımız toplantıda, uyguladığımız aksiyon adımlarını ve sektöre yönelik detayları ele aldık. Farklı sektörlerde faaliyet yürüten iş dünyamızın değerli temsilcileri ile görüş alışverişini sürdürmeye devam ediyoruz."

    Nureddin Nebati


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