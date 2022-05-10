Nureddin Nebati, konut kredisi kampanyasının detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından konut finansman projesinin detaylarını aktardı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan konut kredisi kampanyası ile ilgili detaylar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

"3 farklı çözüm paketi milletimizin hizmetinde"

Bakan Nebati, konut finansman projesinin detaylarını açıkladığı mesajında, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmak ve inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanmasını sağlamak amacıyla 3 farklı çözüm paketini değerli milletimizin hizmetine sunuyoruz." diyerek, kampanyanın detaylarına şöyle değindi:

"İlk Evim Konut Finansman Paketi devrede"

"3 başlıkta duyurduğumuz Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz.

2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi



Böylelikle; birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde Liralaşma stratejisi desteklenecek

İkinci başlığımız olan Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise 'Liralaşma stratejimizi' destekleyecek biçimde konut değerinin en az yüzde 50’si 01.04.2022 tarihinden önce açılmış DTH’ın yahut hurda altının TCMB’ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacaktır.

2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi

Bu kapsamda; birinci el ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi

Son olarak, 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi'ni devreye alıyoruz.

İnşaat projelerinin tamamlanması desteklenecek

Böylelikle, 01.05.2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek için 20 milyar liralık bir kaynak ayrılmış olup, belirli bir rakama kadar 36 ay vade imkanı sunulacaktır."