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    Nureddin Nebati: Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş "Recep Tayyip Erdoğan Etkisi"dir

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati resmi Twitter hesabından Tahıl Koridoru'na ilişkin açıklama paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 22:10
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    Nureddin Nebati: Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir

    Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle yaşanan tahıl krizinin çözümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle gerçekleşmişti.

    Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında ilk bir ayda 1 milyon 680 bin 396 ton yük taşınmıştı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    "Üretim sürdürülebilir kılındı"

    Bakan Nebati, "Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır." ifadelerini kullandı.

    Sözlerinin devamında ise Bakan Nebati şöyle dedi:

    "Recep Tayyip Erdoğan Etkisi"

    "Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki “Recep Tayyip Erdoğan Etkisi”dir. Tarihi Anlaşma

    "Diplomasi trafiğine kararlılıkla devam edilecek"

    Önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir."

    Nureddin Nebati: Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir #1


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