Nureddin Nebati: Mersin'deki Güzelyayla Göleti yıllık üretime 27 milyon lira artı katkı sunacak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, bu süreçte Güzelyayla Göleti'nde incelemede bulundu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merkez Toroslar ilçesindeki Güzelyayla Göleti'nde yaptığı incelemelerde, gölette yıllık üdetime olan katkının artırılacağını aktardı.

Bakan Nebati, burada DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'den bilgi aldı.

Nebati, incelemesinin ardından gazetecilere, barajlar ve göletlerle çiftçilerin ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışma yaptıklarını ifade etti.

"Göletle, 2 bin kişinin yıllık üretime katkısı da artı 27 milyon lira olacak"

Bakan Nebati, "Bir köyün kendi ihtiyaçlarını giderdiği, köy içerisinde çalışanların kendilerine gelir getirebilecekleri önemli alanlarından" olarak söz ettiği göletle ilgili; 1,5 milyon metreküp su birikimi sağlayan Güzelyayla Göleti'yle 2 bin kişinin yıllık üretime 27 milyon lira artı katkı sunacağını söyledi.

"Gölet, 1,5 milyon metreküp su birikimi sağlıyor"

Göletin çiftçilerin günlük ve yıllık gelirlerini artırmasına katkı sağlayacağını, üreticilere konforlu alanda iş yapma desteği vereceğini anlatan Nebati, şunları kaydetti: