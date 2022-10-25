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    Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Qasabi ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad'da düzenlenen"6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı"na katılarak Bakanlar düzeyindeki temaslarına başladı.
    • 25.10.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:36
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    Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Qasabi ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

    İkili temas kuruldu

    Nebati, Twitter hesabından yayınladığı yaptığı temasları mesajında, "6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı kapsamında Riyad'daki ikili temaslarımızı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Dr. Majid bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek sürdürdük." dilerek aktardı.

    Ticari geliştirmek için atılacak adımlar konuşuldu

    Bakan Nebati, görüşmede, karşılıklı değerlendirmelerde bulunarak son dönemde ivmelenen ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir kılabilmek için atılacak adımları kapsamlı bir şekilde istişare ettiklerini dile getirdi.

    Nureddin Nebati

    Suudi Arabistan Maliye Bakanı Abdullah Al-Jadaan ile de görüştü

    Nebati bir başka mesajında da "6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı vesilesiyle geldiğimiz Riyad'daki ikili temaslarımız kapsamında mevkidaşım Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sn. Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan ile bir araya geldik.

    Bölgemizin istikrarı açısından önemli olan ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere G-20 gündemi ile ekonomik ve finansal iş birliğimizi güçlendirecek adımları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik." şeklinde bilgi verdi.

    Nureddin Nebati

    Görüşmeler 27 Ekim'e kadar devam edecek

    25-27 Ekim tarihleri arasında Riyad'da bulunacak olan Bakan Nebati, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati


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