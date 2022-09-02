Nureddin Nebati: Tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor

Nureddin Nebati: Tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor" dedi.

Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ağustos ihracatı yüzde 13,15 artış gösterdi.

Bakan Muş, elde edilen ihracat rakamının en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı olduğunu kaydetti.

Nebati verileri değerlendirdi

Dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Nureddin Nebati, olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini söyledi.

"Artış oranı yüzde 18.3 oldu"

Bakan Nebati, "TİM verilerine göre ihracatımız Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir.

"Ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz"



Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız Ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



