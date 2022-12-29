Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den katıldığı 1 Milyon İstihdam Programı'nda büyüme mesajı verdi.

Gençleri yarınlara hazırlayan ve hallerini hayata geçireceğini bir programın açılışı gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı 1 Milyon İstihdam Programı'nda Türkiye'nin büyüme hedefini, "Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı. Sürdürülebilir bir büyüme tesis etmekte kararlıyız." diyerek ortaya koydu.

Türkiye, küresel çekim merkezi olma yolunda

Nebati, Türkiye'nin dünyadaki gelişmesiyle ilgili olarak da "Ülkemizde girişim ekosistemi, küresel bir çekim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

“Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz”

Türkiye’de girişim ekosisteminin küresel bir çekim merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Nebati, “Şimdiye kadar ülkemizden filizlenerek dünyanın dört bir yanına ulaşan tam 6 unicorn’un (1 milyar dolar değeri aşan şirket) çıkması bunun en somut göstergesidir. Bizler, katma değerli üretimin ülkemiz için ne denli önemli olduğunu biliyor, bu süreçte yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.” dedi.

Nureddin Nebati: Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı VİDEO



"Erdoğan'ın liderliğinde sorunlar çözülüyor"

Bakan Nebati, konuşmasında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sorunların çözüldüğünü ve kendisinin gençleri çok sevdiğini aktardı.

Detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 1 Milyon İstihdam Programı'nın hayırlı olmasını diledi.

Programda destekler verildi

Toplantıda destekler açıklandı. Bu kapsamda daha önce kredi kefalet sistemi ile açıklanan 200 milyarlık desteğin 4 milyarı teknolojik destek olarak ayrıldığı aktarıldı.