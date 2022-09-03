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    Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisini değerlendirdi

    Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisini değerlendirdi

    Bakan Nebati, ekonomi alanında geçiş sürecinde olduklarına işaret etti. Türkiye'nin daha fazla üreten bir ekonomiye dönüşmekte olduğunu anlatan Nebati, "Güçlü kredibiliteye ulaşacağız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 13:31
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemekte olduklarını söyledi.

    "Döviz kurlarındaki hareketliliğin etki alanı zayıflıyor"

    Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır." dedi.

    Nebati: Ülkemiz geçiş sürecinde

    Türkiye'nin, 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başardığını vurgulayan Nebati, "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor." dedi.

    Nureddin Nebati, şu değerlendirmeleri yaptı:

    "Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız"

    "Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz.

    Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız.

    "Buna yürekten inanıyorum"

    Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."

    Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisini değerlendirdi #1

    Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisini değerlendirdi #2


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