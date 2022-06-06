Nureddin Nebati: Vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından Türkiye ekonomisinin yol haritası ve vatandaşların gelirlerini artırıcı tedbirler alındığını açıklayan mesajlar paylaştı.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi devam ediyor...

Gıda fiyatlarından, konut kiralarına birçok kalemde fahiş fiyat artışları yaşanırken, hükümet kanadından sorunların çözümü için çalışmalar başladı...

Konuyla ilgili ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yeni açıklamalar geldi.

Bakan Nebati, yatırım, ihracat ve istihdam öncelikli bir ekonomik politika içerisinde vatandaşın gelirini artırmayı öncelikli belirleyen eylemleri belirten mesajında şunları aktardı:

"Amaç sürdürülebilir büyümeyi sağlamak"

"Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz.

"Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumaya öncelik verdik"



Bakan Nebati, Twitter'den yaptığı açıklamasını vatandaşların refahına odaklandığına vurgu yapan mesajlarla sürdürdü:

"Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik.

"Gerekli tedbirleri alıyoruz"

Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.

"Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlayacağız"



Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır."