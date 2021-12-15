Nureddin Nebati'den iş dünyasına 100'er milyon dolar bozdurun çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda, herkesin 100'er milyon dolar bozdurmasını ve çekilen kredilerin dövize çevrilmemesini istedi.

Türkiye'de son dönemde yaşanan kur yükselişi gündemin en önemli maddelerinden.

Türk Lirası'nın başta dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi iç piyasada vatandaşa zam olarak dönüyor.

Her gün başta temel gıda maddeleri ve akaryakıta olmak üzere gelen zamlar, vatandaşın tepkisine neden oluyor.

YENİ HAZİNE BAKKANI İŞ DÜNYASI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda hükümetin ekonomi kurmayları, yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Geçtiğimiz hafta Lütfi Elvan'ın yerine Hazine Ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati, ilk adım olarak iş dünyası ile bir araya geldi.

Nebati, iş adamlarının sorunlarını dinlerken kendisi de Türkiye'nin yeni ekonomi modelini anlattı.

İş ve siyaset kulislerinde ise bu görüşmeye ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı.

NEBATİ'DEN İŞ ADAMLARINA: 100'ER MİLYON DOLAR BOZDURUN

Sabah gazetesinden Dilek Güngör de kulislerden kulağına gelen bilgileri köşesine taşıdı.

Güngör, Bakan Nebati'nin kur ve enflasyonun düşürülmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu ifade ettiğini yazdı.

Güngör görüşmede, ayrıca Nebati'nin yeni ekonomik modeli anlatırken cari açıktaki iyileşmeye vurgu yaparak iş adamlarının, 100'er milyon dolar bozdurmalarını istediğini aktardı.

Güngör yazısına, Bakan Nebati'nin iş insanlarından faiz indirimlerini fırsat bilip çektikleri kredileri dövize çevirmemelerini istediğini de ekledi.