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    Nureddin Nebati'den KOBİ'lere 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' müjdesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz" dedi.
    • 06.09.2022 - 20:55
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    Nureddin Nebati'den KOBİ'lere 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' müjdesi

    Bakan Nebati:

    "Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.

    Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

    Ayrıntılar geliyor..

     

     


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