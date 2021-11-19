Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Türkiye'nin büyüyüp zenginleştiğini, Türk milletinin giydiği elbisenin içtiği suyun değiştiğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Ekonomi Buluşmaları" programı düzenledi.

Programa Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati de katıldı.

Bayramapaşa’da bir otelde gerçekleşen toplantıda Nebati, programa katılan çok sayıda iş insanının sorunlarını dinlendi.

"KENDİMİZE, ŞİRKETLERİMİZE, İŞLERİMİZE BAKALIM"

Toplantıda ekonomi gündemine ilişkin açıklamalrda bulunan Nurettin Nebati, Türkiye'nin büyüdüğünü ve zenginleştiğini söyledi.

Nebati, “İMF’nin yayınlamış oluğu istatistikte Türkiye 2005 yılında dünyanın satın alma gücü paritesine göre 17’inci büyük ekonomisi ve 1 trilyon dolarlık hacmi var. 2020 yılına gelirken Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre gayri safi milli hasılat 2,5 trilyon ile dünyanın 11'inci büyük ülkesi. Bunu ne biz ne de siz söylüyorsunuz. Biz hep beraber yapıyoruz. Türkiye büyüyor, gelişiyor ve zenginleşiyor.

"SADECE MAKRO EKONOMİYE BAKMAYIN"

Zenginleşmeyi sadece makro ekonomik göstergelerle değerlendirmeye kalkarsak bir eksiklik olur. Kendimize, şirketlerimize ve işimize bakalım. İşimiz hangi seviyeden nereye geldi.

Nurettin Nebati: Türkiye büyüdü ve zenginleşti VİDEO



"GİYDİĞİMİZ KIYAFET, İÇTİĞİMİZ SU.."

20 yıl önceki Türkiye neredeydi? 20 yıl önceki dükkanımız, fabrikamız hangi seviyedeydi. 10-15 yıl önceki yollarımız, hastanelerimiz, okullarımız, stadyumlarımızı, köprülerimizi bir değerlendirin. Hangi noktada ister makro ister mikro olsun biz gerideyiz. Giydiğimiz kıyafet, harcadığımız su. Hangi alanda olursa olsun iddialı bir şey söylüyorum.

"TÜRKİYE BÜYÜDÜ VE ZENGİNLEŞTİ"

Türkiye zenginleşti. Birileri de bize özellikle de sosyal medyada siz böyle değilsiniz diyor. Ya kusura bakmayın, Türkiye sizin gördüğünüz Türkiye değil, bizim yaşadığımız Türkiye” dedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDE OLUMSUZLUKLAR YAŞANIR"

Dünyanın birçok ülkesinde sistemde aksaklıklar yaşanabileceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, “Şimdi bu defa şuna geliyoruz. Hastane yapıldı yeni hastane çatısından yağmur kaçtı. Yolda giderken kediye çarptınız. Yolda giderken lastiğiniz patladı. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin mutlak suretle bir takım olumsuzluklar ve teknik aksaklıklar yaşarsınız. Böyle bir dünya olabilir mi? Ama sosyal medyaya bakarsanız lastiğiniz neden patladı. 'Vay ülke battı'. Yolda çukura düştünüz 'vay yolda nasıl çukur olur'. Uçak 10 dakika rötar yapar 'vay ülkenin haline bak'. Havaalanında ufacık bir aksaklık olur 'vay efendim bunların yönettiği ülke bu kadar olur'.

"ONLAR ZIRLAMAYA DEVAM ETSİN BİZ ONURUNU YAŞAYALIM"

Onlar bunu söylüyor, biz yapıyoruz. Onlar ağlayarak zengin oluyor ülkenin zenginliğini paylaşıyor. Biz ülkemizle, bayrağımızla, vatanımızla övünerek ülkenin zenginliğinden, refahından mutluluk duyuyoruz. Aramızdaki fark bu. Onlar ağlamaya, affedersiniz zırlamaya devam etsinler. Biz de bu işin onurunu yaşayalım.

"ÖLMEDİK, BİTMEDİK, YANMADIK"

Kusura bakmayın, biz ölmedik, bitmedik, yanmadık. Türkiye rakamlarla da olsa, makro ekonomik göstergelerle de olsa, mikro ekonomik göstergelerle de olsa bir noktaya geliyor." dedi.