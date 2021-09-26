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    Nusret'in Londra'daki şubesine akın var

    Nusret'in Londra'daki şubesine akın var

    Türkiye'nin dünyaca ünlü markalarından biri olan Nusret, Londra'da açtığı restoranında misafirlerini ağırlamaya başladı. İngiliz sosyetesi kapıda kuyruk oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 12:57
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    Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni bir restoran açtı.

    Türkiye'nin yanı sıra Amerika, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranı, İngiliz ve Arap sosyetesinin uğrak noktalarından biri haline gelecek.

    TÜRKİYE'NİN DÜNYA MARKASI

    Kasapta çıraklık yaptığı günlerden itibaren çok çalışarak başarıyı yakalayan Nusret, Türkiye'nin dünyaca ünlü markalarından biri oldu.

    38,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

    "Salt Bae" (Tuzlama) hareketiyle sosyal medyada her geçen gün daha fazla takipçiye ulaşan Nusret Gökçe'nin takipçi sayısı 38,5 milyon.

    Nusret'in Londra'daki şubesine akın var ViDEO

    NUSRET LONDRA'DAKİ FİYATLAR

    Londra'da açılan yeni restorandaki fiyatlara ilişkin paylaşımlar da yapılmaya başlandı.

    ALTIN KAPLAMA HAMBURGER 1200 TL

    Nusret'in dünyaca ünlü hamburgerlerinden olan "Golden Burger" 100 sterlin (1200 TL) olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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