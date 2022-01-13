Ocak 2022 SED yardımı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Yanık duyurdu...

Ocak 2022 SED yardımı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Yanık duyurdu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, SED 2022 ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. SED yardımından faydalananlar ise, ocak ayı SED yardımı yattı mı, ne kadar oldu gibi sorulara yanıt arıyor.

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından 2022 yılı için SED yardımına da zam geldi.

SED yardımı olarak da bilinen Sosyal ve Ekonomik Destek ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını desteklemek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Bakan Derya Yanık tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de 142 bin çocuk SED yardımından yararlanıyor.

Peki 2022 SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ayı SED ödemeleri yattı mı? İşte konunun detayları...

OCAK 2022 SED YARDIMI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 Ocak ayı SED yardımı ödemelerinin 13 Ocak Perşembe günü itibariyle başladığını kaydetti. Ödemeler 15 Ocak’a kadar devam edecek.

2022 SED YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED yardımı) miktarının 1259 TL’den 1611 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Yanık, ‘İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız.’ açıklamasında bulundu.