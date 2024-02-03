Ocak ayı enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak TÜİK'in haftanın ilk gününde açıklayacağı enflasyon verisi piyasaların odağından olacak.

AA

Gelecek haftanın ekonomi gündemi çok yoğun.

Gelecek hafta yurt içinde, 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da TÜFE, salı günü reel efektif döviz kuru, perşembe günü enflasyon raporu, cuma günü sanayi üretimi verileri takip edilecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

BIST 100 endeksi rekora doymadı

Yurt içinde, geçen hafta alış ağırlıklı seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,83 artışla 8.665,68 tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.762,89 puana taşıdı.

TCMB'nin TL mevduata geçişe yönelik adımları sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım daha attı. Merkez Bankası, yaptığı düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi.

Geçen hafta açıklanan TCMB Para Politikası Kurulu Özeti'nde "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek." denildi.

Enflasyon Raporu yatırımcının odağında olacak

Analistler, TCMB tarafından atılan sıkılaştırma adımlarının piyasalarca olumlu karşılandığını belirterek, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra perşembe günü TCMB'nin "Enflasyon Raporu 2024-I"in tanıtımı amacıyla düzenleyeceği toplantının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Hafize Gaye Erkan istifa etti

Öte yandan, kişisel sebeplerden dolayı istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine, gece yayınlanan Resmi Gazete'de TCMB Başkanlığı görevine Fatih Karahan'ın atandığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dolar/TL

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 30,5407'den tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8.700 ve 8.800 seviyesinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek olarak öne çıkabileceğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)