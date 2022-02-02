Ocak ayı ihracatı yüzde 17 arttı

Ocak ayı ihracat rakamları belli oldu. Ocak ayında da yüzde 17 artışla yeni bir ihracat rekoru kırıldığı aktarıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatcılar Meclisi (TİM) ile ortak düzenlenen toplantıda, Ankara 2022 yılı Ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

OCAK AYI İHRACATI 17.6 MİLYAR DOLAR OLDU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ocak ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla, 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İTHALATA YANSIDI

Ocak ayı ithalatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.

"TİÇARETİN BÖLGEMİZ VE DÜNYA BARIŞINA KATKI VERMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara’da gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Muş, “Bölgemizdeki ülkeler arasındaki gerilimler mevcut sorunları körüklemekte; başta enerji sektörü olmak üzere ham madde kısıtlamaları nedeniyle daha istikrarsız bir ekonomik görünüm ortaya çıkarmaktadır. Biz, bölgesel huzur ve refahın yolunun ticaretin geliştirilmesinden geçtiğini gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu vizyonla hareket edecek, ticaretin bölgemiz ve dünya barışına katkı vermesi için çalışmaya, bağlar kurmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.