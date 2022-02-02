Ocak ayında en çok elektrik fiyatları arttı

Ocak ayında en çok elektrik fiyatları arttı

İTO verilerine göre kentte ocakta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 89,66 ile elektrik oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 143'ünün perakende fiyatı artarken; 13 ürünün fiyatı düştü, 86'sının ise değişmedi.

FİYAT ARTIŞI EN ÇOK ELEKTRİKTE GERÇEKLEŞTİ

Ocakta en çok konut harcamaları grubunda yer alan elektriğin fiyatı arttı. Bu üründeki artış oranı yüzde 89,66 olarak ölçüldü.

Yüksek artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 49,15 ile diş tedavi ücreti, yüzde 49,10 ile salatalık, yüzde 41,18 ile kabak oldu.

Geçen ay fiyatı en çok azalan ürün yüzde 9,64 ile maç giriş ücreti olurken; onu yüzde 8,33 ile kadın bluzları, yüzde 6,86 ile etek, yüzde 6,35 ile erkek gömlekleri izledi.