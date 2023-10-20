Ödemeler bugün başlıyor! 75,8 milyon liralık tarımsal destekleme Bireysel sulama, kırsal kalkınma, uzman eller ve sertifikalı tohum üretimi ile ilgili destekler bugün itibarıyla yapılmaya başlanıyor.

ensonhaber.com Türkiye'de tarım ve hayvancılık farklı alanlarda desteklenmeye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bugün başlatılacak destek ödemelerine ait bilgi paylaştı. Bakan Yumaklı, bireysel sulama, kırsal kalkınma, uzman eller ve sertifikalı tohum üretimi için çiftçilere bugün ödenecek desteği şu sözlerle açıkladı: Projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Destekleme ödemeleri Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi: 38 milyon 849 bin 346 TL Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 19 milyon 464 bin 207 TL Uzman Eller Projesi Desteği: 12 milyon 56 bin 823 TL Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 5 milyon 506 bin 624 TL Toplam: 75 milyon 877 Bin TL