Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Ödemeler dengesi Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre ödemeler dengesi Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.

CARİ AÇIK ARTTI

Cari işlemler açığı, 2019 yılının Aralık ayına göre 473 milyon dolar artarak 3 milyon 210 bin dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 2020 yılı cari işlemler açığı 36 bin 724 milyon dolar oldu.

HİZMETLER DENGESİ NET GİRİŞLERİ AZALDI

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyon 163 bin dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etki etti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Aralık ayında 1.579 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 940 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2019 yılının aynı ayına göre 329 milyon dolar azalarak 3.344 milyon dolara geriledi.

SEYAHAT GELİRLERİ AZALDI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 495 milyon dolar tutarında azalarak 617 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 529 milyon dolar azalarak 590 milyon dolar olarak gerçekleşti.