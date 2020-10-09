Ödenekte en büyük pay Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2021 yılı ödenek teklifi tavanları 1 trilyon 223 milyar 521 milyon 847 bin liraya ulaşırken, ödenekte en büyük payı Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2021 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 223 milyar 521 milyon 847 bin liraya ulaşırken, ödenekte en yüksek oranı yaklaşık 527 milyar 946 milyon 688 bin lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2021 yılı ödenek teklifi tavanları arasında 528 milyar lira Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ayrıldı. Bu bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları izledi.

KAMU İDARELERİNİN, 2021 YILI ÖDENEK TEKLİFİ 1.2 TRİLYON LİRA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2021 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 223 milyar 521 milyon 847 bin lira oldu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA 527.9 MİLYAR LİRA

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 527 milyar 946 milyon 688 bin lira ödenek ayrıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 155 milyar 11 milyon 61 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 146 milyar 920 milyon 234 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığı’na 77 milyar 389 milyon 370 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı’na 61 milyar 484 milyon 939 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 44 milyar 555 milyon 427 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 32 milyar 147 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 27 milyar 666 milyon 860 bin lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı ödeneği ise 22 milyar 859 milyon 79 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN TEKLİF EDİLEN TUTARLAR

Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 34 milyar 600 milyon lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 18 milyar 7 milyon lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na 5 milyar 3 milyon lira, Orman Genel Müdürlüğü’ne 4 milyar 2 milyon lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na 2 milyar 1 milyon lira bütçe ödeneği ayrıldı.