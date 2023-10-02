OECD: Dünyada metropol ve kırsal arasındaki gelir eşitsizliği derinleşti Geliş eşitsizliğinin arttığı biliniyor. OECD araştırmasına göre de dünyadaki yaşanan bölgelerin arasında yaşanan gelir eşitsizliği uçuruma yol açtı.

AA

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin önemli bir bölümünde, metropol ve kırsal bölgelerdeki ortalama gelirde eşitsizliğin büyüdüğünü tespit etti.

Şehirler büyümeye ve kalifiye çalışanları çekmeye devam ettikçe, diğer bölgelerde çalışan sayısı ve nüfus daralıyor.

Bölgeler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi için politikalara ve kurumsal adımlara ihtiyaç duyuluyor.

OECD'nin Bölgesel Görünüm Raporu'na göre, son 20 yılda düşük gelirli ekonomilerdeki yüksek büyüme performansına bağlı olarak kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) seviyeleri OECD ekonomileri arasında birbirine yakınlaştı.

27 OECD ülkesinden 15'inde metropol ve kırsalda gelir eşitsizliği

Buna rağmen, ilgili verilerin olduğu 27 OECD ülkesinden 15'inde metropol ve kırsalda gelir eşitsizliği büyüdü. GSYH, metropol bölgelerde kırsaldan ortalama yüzde 32 daha yüksek seviyeye ulaştı.

"Dijital dönüşüm fırsatlarının iyi değerlendirilmesi lazım"

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, rapora ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

Bu durum büyük ölçüde işçiler ve işletmeler için daha az fırsata erişimle açıklanıyor. Geri kalmış bölgelerde büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olmak için politika çerçeveleri kalıcı eşitsizlikleri ele almalı, kamu hizmetlerine ve altyapıya erişimi iyileştirmeli, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmalı. Bölgeler için dijital dönüşüm fırsatlarının daha iyi değerlendirilmesi, yönetişim ve hükümet kapasitesinin iyileştirilmesi de bu adımlara dahil olmalı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)