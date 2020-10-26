OECD, işsizliğin en çok gençleri vurduğunu açıkladı

OECD, işsizliğin en çok gençleri vurduğunu açıkladı

OECD ülkeleri arasında açıklanan işsizlik verilerinde, işsizliğin en çok gençleri vurduğu ve kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiği gözlendi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, işsizlik oranları belli oldu. OECD ülkeleri arasında ağustos ayında 15-24 yaş arası gençlerdeki işsizlik oranı yüzde 15,35 olurken, kadınlarda yüzde 7,63 olarak kaydedildi.

OECD ÜLKELERİ ARASINDA İŞSİZLİK EN ÇOK GENÇLERİ VURDU

Koronavirüs ile birlikte herkes işsizlik sürecinden etkilenirken, işsizliğin en çok 15-24 arası gençleri ve kadınları vurduğu saptandı.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI TEMMUZDA KAYDEDİLDİ

2020 yılının en yüksek işsizlik oranı ise temmuz ayında görülürken toplamda yüzde 7,97 seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Bu oran şubat ayında yüzde 5,22 iken ağustos ayını yüzde 7,42 ile kapadı. Her dönemde en yüksek işsizlik oranı 15-24 yaş arası gençlerde görüldü.

İŞSİZLİK KONUSU KORONAVİRÜS İLE BİRLİKTE MEDYADA EN ÇOK YER ALAN KONU OLDU

Medya takip kurumu Ajans Press’in işsizlik ile ilgili basına yansıyan haber adetlerini incelemesine göre, bu yıl işsizlik ile alakalı basına 38 bin 893 haber yansıdığı tespit edildi.

Koronavirüsle beraber işsizlik konusu medyada oldukça yer alırken, işsizliği önlemek amacıyla çıkarılan istihdam paketleri, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasakları medyada en çok konuşulan başlıklar oldu.