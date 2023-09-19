OECD, Türkiye ekonomisinin 2023 büyüme tahminini yükseltti OECD, haziranda 2023 yılı için yüzde 2,7 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini 3’e revize ettiğini paylaştı. Kurum, aynı raporda Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini ise yüzde 3,6’dan yüzde 4,3'e çıkarttı.

AA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), “Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayınlandı.

Raporda, enflasyona karşı faiz artırımına karşın beklenenden daha güçlü gelişme gösteren ABD ekonomisinin bu yıl küresel ekonomideki büyümeyi destekleyeceği belirtildi.

Çin ekonomisinin gelecek yıl küresel ekonomide baskı oluşturacağı da kaydedildi.

OECD, küresel büyüme tahminini yayınlarken Türkiye için de beklentilerini ortaya koydu.

Türkiye ekonomisine yönelik 2023 büyümesi artırıldı

Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2023 yılı için yüzde 3,6 olarak açıklanan büyüme tahmini ise bugün yayınlanan raporda yüzde 4,3’e yükseltildi.

Böylece Türkiye’nin büyümesinin, küresel büyüme ortalamasının üzerinde kalacağı tahmin edildi.

Türkiye ekonomisine yönelik 2024 büyümesi düşürüldü

OECD raporunda, Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,7’den 2,6’ya çekildi.

Türkiye'nin enflasyonunun 2024'te yüzde 39,2’ye inmesi bekleniyor

2023 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 44,8’den 52,1’e yükseltildi. Enflasyonun 2024’te ise yüzde 39,2’ye ineceği öngörüldü.

"Merkez bankaları faiz oranlarını yüksek tutacak"

OECD, enflasyonist baskıların azaldığına dair net işaretler gelene kadar merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutması gerektiğini vurguladı.

Küresel ekonominin 2023 büyüme tahmini arttı

OECD'nin raporda, haziranda 2023 için yüzde 2,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 3’e revize edildi.

Küresel ekonominin 2024 büyüme tahmini düştü

Küresel ekonomide büyüme tahmini 2024 için ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye indirildi.

Dünyada daha zor bir 2024 bekleniyor

OECD raporunda, gelecek yılın içinde bulunduğumuz yıla göre daha zorlu geçeceği belirttiği şu değerlendirmeyi yaptı:

Küresel ekonomi 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldı. Ancak büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmekte. Para politikasının giderek daha görünür hale gelmesi ve Çin ekonomisinden beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir.

Ülkelerin büyüme tahminleri

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine en doğrudan maruz kalan Euro Bölgesi'ne yönelik bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,9’dan 0,6’ya çeken OECD, Almanya için 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 0’dan yüzde eksi 0,2’ye indirdi.

OECD, Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,9 büyüyeceğini tahmin etti.

Kurum, Euro Bölgesi için 2024 büyüme tahminini ise yüzde 1,5’ten 1,1’e indirdi.

ABD ekonomisi için 2023 büyüme tahminini de yüzde 1,6’dan 2,2’ye, 2024 için yüzde 1’den 1,3’e yükseltti.

OECD, Çin ekonomisinin bu yılki yüzde 5,1 ve gelecek yıl 4,6 büyüyeceği tahminine yer verdi.

Haziran ayında OECD, emlak piyasasında sorunlar yaşayan Çin’in bu yıl yüzde 5,4, gelecek yıl ise yüzde 5,1 büyüme öngörmüştü.

OECD, Almanya dışında yalnızca Arjantin'in bu yıl küçülmesini bekleniyor.

Batı’nın yaptırımlara maruz kalan Rusya da dahil olmak üzere diğer tüm büyük sanayileşmiş ülkelerde büyüme öngördü.

Son dönemde uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili tahminleri

Uluslararası derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch'ten arka arkaya gelen açıklamalar, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) gerileme, uluslararası piyasalarda da güven ortamının oluştuğunu ortaya koydu.

Son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Moody's de Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükselterek, doğru politika setlerinin uygulandığını teyit etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)