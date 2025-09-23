OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye için 2025 yılı enflasyon ve büyüme tahminlerini revize etti.

OECD, bu yıla ilişkin Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltti.

2026 TAHMİNLERİ

Kurum, Türkiye için 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirdi. Enflasyon tahminini ise yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye yükseltti.

Rapora göre artan ABD vergileri, 2026’da küresel büyümeyi yavaşlatabilir ve enflasyon riskini artırabilir.

ABD, AB VE DİĞER ÜLKELER İÇİN TAHMİNLER

-ABD ekonomisi için ise 2025 büyüme tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,5'te kaldı.2026'da enflasyonun ise yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltmesi bekleniyor.

-Euro Bölgesi'nin 2025 büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldü.

-Çin için 2025 tahmini yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a, 2026 tahmini ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltildi.

-Japonya'nın 2025 büyüme tahmini yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e, 2026 tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e çıktı.

-İngiltere'nin 2025 büyümesi yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e, Hindistan'ın 2025 büyümesi yüzde 6,3'ten yüzde 6,7'ye yükseltilirken, 2026 tahmini yüzde 6,4'ten yüzde 6,2'ye indirildi.

-Brezilya'nın 2025 tahmini yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e, 2026 tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye, Meksika'nın 2025 tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,8'e ve Suudi Arabistan'ın 2025 tahmini yüzde 1,8'den yüzde 3,7'ye yükseltildi.

MERKEZ BANKALARINA BAĞIMSIZLIK UYARISI

OECD, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) işgücü piyasasındaki zayıflık işaretlerine yanıt olarak 2025 sonunda bir faiz indirimi daha yapmasını ve 2026 başında iki kez daha indirim gerçekleştirmesini bekliyor.

Örgüt, küresel yavaşlamanın tarifelerin daha da artması durumunda daha şiddetli olacağı konusunda uyararak, merkezi bankaların bağımsızlığının düşük ve istikrarlı enflasyonu sağlamak için önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca yeni teknolojilere yapılan yüksek yatırımların ABD'de aktiviteyi artırmaya yardımcı olduğunu ancak yüksek tarifelerin etkisini dengelemeye yetmediğini ekledi.

ABD VE FRANSA'NIN ARTAN BORCU ENDİŞE YARATIYOR

Rapor, özellikle ABD ve Fransa gibi zengin ekonomilerde artan borç seviyeleri nedeniyle gelecekteki mali risklere ilişkin “artan bir endişe” olduğunu belirtti.

OECD, hükümetlerin bir sonraki şokla karşılaştıklarında gerektiği gibi yanıt veremeyebileceği konusunda uyararak, borç artışını durduracak veya tersine çevirecek önlemler çağrısını yineledi.