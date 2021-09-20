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    OECD ülkeleri arasında kadınların bilimsel sahalara en düşük katılımı Japonya'da

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü verileri, bilim ve fen sahalarına kadın katılım oranının en düşük Japonya'da olduğunu ortaya koydu.
    • AA
    • 20.09.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:11
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    OECD ülkeleri arasında kadınların bilimsel sahalara en düşük katılımı Japonya'da

    Kamu yayıncısı NHK'nin OECD'nin yayınladığı yıllık "Bir Bakışta Eğitim 2021" raporuna dayandırdığı haberine göre kadınların bilimsel alanlara katılımı Japonya'da ortalamanın altında.

    2019 verilerine göre hazırlanan rapor, Japonya'da kadınların yükseköğrenim düzeyinde bilimsel alanlara katılımının diğer Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerine oranla az olduğunu belirledi.

    YÜKSEK ÖĞRETİME SAYISAL BAZDA KATILAN KADIN ORANI DÜŞÜK

    Raporda, OECD'nin 2019 yılındaki kayıtları kaynak aldığı verilere göre fen, teknoloji ve mühendislik gibi bilimsel alanlarda yükseköğretime katılan kadın oranı en düşük Japonya'da çıktı.

    OECD ülkeleri arasında kadınların bilimsel sahalara en düşük katılımı Japonya da #1

    MATEMATİK, İSTATİSTİK VE DOĞA BİLİMLERİNDE EĞİTİM GÖREN KADIN SAYISI YÜZDE 27

    Bu verilere göre matematik, istatistik ve doğa bilimlerinde Japonya'da kız öğrencilerin sayısı yüzde 27'de kaldı. Bu oranın OECD ortalaması yüzde 52.

    MÜHENDİSLİK, ÜRETİM VE İNŞAAT SAHALARINA KATILIM YÜZDE 16

    Japonya'da kadınların mühendislik, üretim ve inşaat sahalarına katılımı ise yüzde 16. Bu oranın OECD ortalaması ise yüzde 26.

    JAPON KADINLARI ROL MODEL EKSİKLİĞİ YAŞIYOR

    OECD raporunda, yüksek düzeyde bilgi ve beceri edindikleri vurgulanan Japon kadınların, buna rağmen bilimsel sahalarda "rol model eksikliği yaşadıkları" ve kariyer seçeneklerine yönelik "basmakalıp imajların zorluklarını hissettiği" belirtildi.

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