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    OGM'nin 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında 5 bin işçiye geçici olarak istihdam sağlayacak.
    • AA
    • 07.04.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:09
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    OGM'nin 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de

    Resmi Gazete'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), 5 bin geçici işçi alımına ilişkin bir ilana yer verildi.

    İlana göre; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 işçi istihdam edilecek.

    Başvuru tarihi 11-15 Nisan

    Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak.

    Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

    OGM nin 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete de #1

    2 aylık deneme süreci

    Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

    İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

    Şartlar ve kontenjanlar da ilanda

    İlanda, geçici işçi alımı yapılacak pozisyonlar için gereken şartlar ile illerdeki kontenjana ilişkin detaylar da yer alıyor.

    OGM nin 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete de #2


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