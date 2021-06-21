Öğrenciler, çiğ sütten reçel üretti

Çankırı’da Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, pandemi döneminde insanlar sağlıklı beslensinler diye katma değeri olan “süt reçeli” üretimi yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “GençBizz” Lise Girişimcilik Programı’na katılan öğrenciler, okul bünyesinde bulunan çiftliklerinde ürettikleri çiğ sütü, katma değerli ürüne dönüştürdü.

HAYANLARIN SÜTÜNÜ ÖĞRENCİLER SAĞIYOR

Öğrenciler, büyükbaş hayvanlardan sağdıkları çiğ süte katma değer kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda proje hazırlayan öğrenciler, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” kapsamında düzenlediği ve Genç Başarı Vakfı tarafından uygulanan "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" yarışmasında yarı finale kadar yükselerek büyük başarı elde etti.

KAHVALTI VEREN İŞLETMELERDE SATILACAK

Günlük 50 kavanoza denk gelen 25 kilogram çiğ süt, bu atölyede işlenerek reçel haline getirildikten sonra kahvaltı veren işletmelerde satışı yapılacak.

“GENÇLERİMİZDE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINI AMAÇLIYORUZ”

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Faaliyet gösterdiğimiz Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulmasını ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini hedefliyoruz. Program kapsamında öncelikli olarak öğrencilere temel girişimcilik, iç girişimcilik, sürdürülebilir girişim, sosyal girişim, tasarım odaklı düşünme, sorun çözümü yaklaşımı, ihtiyaç-fikir değerlendirme, swot analizi eğitimi, iş modeli kanvası, yatırımcı sunumu ve fikrimi koruyorum konularında eğitim verildi.” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ, SÜT REÇELİ FİKRİ İLE YARI FİNALE KADAR YÜKSELME BAŞARISI GÖSTERDİ”

Öğrencilerin süt reçeli fikri ile düzenlenen yarışmada yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdiğini anlatan Genç, şöyle konuştu:

“Bölgemizden 2020-2021 eğitim öğretim yılında GençBizz Programında toplam 25 öğretmenimize eğitim verilmiştir. Bu kapsamda 22 okuldan 25 öğretmen ile yola çıkılmış ve GençBizz portalında 7 takım kurulmuştur. Söz konusu programda, bölgemiz takımlarından Çankırı Şehit Mehmet Ata MTAL’den HITAE takımı öğrencileri ve danışman öğretmenleri tarafından tarımsal üretim alanında katma değer oluşturan ’süt reçeli projesi’ ile iş fikirleri yarı finaline katılma hakkı elde etmişti.”

Öğrenciler, çiğ sütten reçel üretti VİDEO

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“PANDEMİ GÜNLERİNDE DOĞAN YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARINA ÇÖZÜM İÇİN SÜT REÇELİ ÜRETTİK”

Lisede görevli Veteriner Hekim Nedret Selvi de, “Pandemi döneminde uzun süren karantina nedeniyle yanlış beslenme alışkanlıkları ortaya çıktı. Katkılı ürünlerin artması sonucunda biz de tamamen doğal, katkısız ve enerji verici bir gıda ürünü üretmeye karar verdik. Böylelikle yaptığımız iyi uygulama araştırmaları neticesinde süt reçeli üretimi ürettik.





SÜT REÇELİNDE KATKI MADDESİ YOK

Ürettiğimiz süt reçeli, tamamen okulumuzdaki hastalıklardan ari işletme belgeli hayvanların çiğ sütünden elde ediliyor. Hiçbir şekilde katkı maddesi kullanılmıyor. Tamamen doğal içerikli meyveler ve kuruyemişler kullanıyoruz. Bu kapsamda çeşitlendirilmiş ürünlerimiz mevcut.” şeklinde konuştu.