Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
371.483
-6.70%
BTXN Coin
4.65
-2.10%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Okul kıyafetlerin fiyatı yüzde 100 arttı

    Okullarda ders yılının başlamasına sayılı süre kala velileri okul ihtiyaçlarını tamamlama telaşı sardı. Çantası, kırtasiyesi, ayakkabısı derken masraflar katlandıkça katlandı.
    • 27.08.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 15:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Okul kıyafetlerin fiyatı yüzde 100 arttı

    Yüksek enflasyon ve kiralar nedeni ile okul kıyafeti üretim ve satış maliyetleri arttı. Çocuğu için yeni okul kıyafeti almak üzere alışverişe çıkan veliler geçen seneye göre yüzde 100 artan fiyatlarla karşılaşıyor.

    Okul kıyafeti fiyatları geçen seneye göre ikiye katlandı

    Birçok üründe yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıdı. Geçen seneye göre okul kıyafetleri yüzde 100’e yakın artış gösteriyor.

    Veliler de esnaf da dertli

    İHA'nın haberine göre, okul kıyafetlerindeki artıştan sadece öğrenci veliler değil satış yapan esnaf da şikayetçi.

    Fiyatlardaki artışla ilgili konuşan okul kıyafeti satan esnaf Bekir Atlı, "Şu anda Türkiye’de ekonomik ve sosyal şartlarda bir darboğaz yaşanıyor. Buna rağmen mal her zaman bulunuyor. Genel olarak yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıyor.

    Okul kıyafetlerin fiyatı yüzde 100 arttı #1

    "Geçen sene dört parça okul kıyafeti 180 lira iken bu sene  en az 370 lira"

    Geçen sene ilkokul öğrencisinin okul kıyafeti dört parça ortalama 180 ile 220 lira civarı tutuyordu. Bu sene bu rakam minimum 370 lira.

    40 yıldır bu işi yapıyorum böyle fiyat artışı görmedim

    40 yıldır okul kıyafetleri satıyorum, daha önce bu kadar yıllık fiyat artışı görmedim. Atölyelerde mal diktirme maliyetleri arttı." dedi.

    Okul kıyafetlerin fiyatı yüzde 100 arttı #2


    İlginizi Çekebilir

    Elazığ’da aile arasında tıraş makinesi kavgası: Palayla saldırdı
    3. Sayfa

    Elazığ’da aile arasında tıraş makinesi kavgası: Palayla saldırdı

    İstanbul'da bir cadde dünyanın en havalı caddeleri arasına girdi
    Yaşam

    İstanbul'da bir cadde dünyanın en havalı caddeleri arasına girdi

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir