Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belli oldu

Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belli oldu

Ölçü ve ölçü aletleri için alınacak muayene ve damgalama bedelleri yeniden düzenlenerek Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri belirlendi.

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ İÇİN

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için metresine göre 76 kuruş ila 1,5 lira, hacim ölçekleri için 1,3 lira ila 51,7 lira, kütle ölçüleri için kilogramına göre 2,5 lira ila 97,1 lira olarak uygulanacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 768,7 lira olacak.

TARTI ALETLERİNDE MUAYENE VE DAMGA

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 44,6 lira ile 1.702,1 lira aralığında uygulanacak, otomatik tartı aletlerinde bu rakam 335,8 lira ile 559,7 lira arasında değişecek.

YOL ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK TARTI ALETLERİ

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletleri (aks kantarları) için söz konusu ücret 376,3 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 24 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 16,9 lira olarak belirlendi.

Hububat muayene aletleri için söz konusu rakam 13,1 lira ile 19,7 lira arasında uygulanacak.

TAKSİMETRELER

Taksimetreler 89,6 liraya, naklimetreler de 27,4 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI İÇİN

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga ücretleri 75,3 lira ile 200,8 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene ücreti 102,5 olacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 1.158,4 lira, saha harici muayene için 661,9 lira alınacak.

GAZ SAYAÇLARI İÇİN

Muayene ve damgalama ücretleri gaz sayaçları için sınıfına göre 13,1 lira ile 106,6 lira, su sayaçları için anma debisine göre 2,5 lira ile 14,5 lira, elektrik sayaçları için ise 7,4 lira ile 57,6 lira arasında değişecek.