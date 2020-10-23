Ölçü ve ayarların muayene hizmetleri özelleştirildi

Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verilerek, süreç başlatıldı.

Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre, Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirme işlemleri, "işletme hakkının verilmesi" veya "gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar" yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.

ÖZELLEŞTİRME OLANA DEK YETKİ BAKANLIKTA

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam edecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

ÖİB VE BAKANLIK İHALE SÜRECİNİ BİRLİKTE YÖNETECEK

İhale dokümanları ve sözleşmelerde yer alacak hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve bakanlık tarafından birlikte belirlenecek. Özelleştirme sözleşmeleri de işletici ile ÖİB ve bakanlık tarafından imzalanacak.