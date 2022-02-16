Euro
15.51
0.41%
Dolar
13.63
0.26%
Altın
814.51
0.51%
Borsa
2048
0.49%
Bitcoin
599.513
-0.33%
BTXN Coin
37.21
-0.90%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 Şubat

    Ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresi 28 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
    • AA
    • 16.02.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 Şubat

    Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü, tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

    Yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aleti kullananların beyannamelerini 28 Şubat 2022 tarihine kadar ilgili beledilyelere vermeleri gerektiğini belirtildi.

    ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ BEYANNAME İLE BİLDİRİLECEK

    Damgalı ölçü ve tartı aleti bulunduran, kullanan veya satış için bekleten bütün ölçü ve tartı aleti mükelleflerinin ölçü aletlerinin cinslerini, sayılarını ve markalarını bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor.

    Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 Şubat #1

    BEYANNAME VERMEYENE CEZA

    Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerini damgasız olarak kullanmanın suç olduğu belirtilen açıklamada, belirtilen süre içinde ölçü ve tartı beyannamesi vermeyenlerle, damgasız ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesi gereğince yasal işlem uygulanacağı belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da patenli gençler, belediye otobüsünün altına kaydı
    3. Sayfa

    İstanbul'da patenli gençler, belediye otobüsünün altına kaydı

    2022 Skoda Fabia Monte Carlo tanıtıldı
    Otomobil

    2022 Skoda Fabia Monte Carlo tanıtıldı

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir