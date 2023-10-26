Ömer Bolat: Bu sene sonu milli gelirimiz 1 trilyon doları aşmış olacak Ankara Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısına katılan Ticaret Bakanı Bolat, burada Ankara'ya yapılan yatırımları ve ihracattaki beklentileri dile getirdi.

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AA

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) ekim ayı meclis toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımları ile gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada sanayicilere hitaben yaptığı konuşmada 2028 yılında mal ihracatını 375 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini, kişi başına milli gelirin 17 bin 550 dolara ulaşmasını ve 2023'ün sonunda milli gelirin de 1 trilyon doları aşmasını beklediklerini aktardı.

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisini değerlendiren konuşmasına başlamadan önce dünyanın gündemine oturan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına şu sözlerle değindi:

Filistin'de yaşanan, eşi benzeri görülmemiş bir vahşet olarak kayıtlara geçen, sivil yerleşim yerlerinin, camilerin, okulların, hastanelerin bile acımazsızca bombalanmasını, çocukların, kadınların, yaşlıların, her kesimden insanların acımasızca öldürülmesini şiddetle kınıyorum.

"OSB sayısının 13'e çıkması muhteşem bir başarı"

Ankara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, sanayiciler ve girişimcilerin emekleriyle sanayiden eğitime, sağlıktan turizme kadar birçok farklı sahada büyük bir atılım gösterdiğini dile getiren Bolat, "Özellikle Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısının 13'e çıkması muhteşem bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara'ya son 21 yılda toplam 329 milyar liralık yatırım yapıldı"

Bakan Bolat, Ankara'ya son 21 yılda ulaşım ve erişim yatırımları kapsamında, altyapı ve üstyapı için toplam 329 milyar liralık yatırım yapıldığını, bunun da Başkent'in gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

"Son 20 yılın büyüme ortalaması yüzde 5,4"

Milli gelirin 3'te 1'inin sanayiden elde edildiğine dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu:

Son 12 çeyrektir, yani 3 yıldır ülkemiz ekonomisi büyümekte ve istihdam sağlamaktadır. Son 3,5 yılda 4 milyon kişi istihdam piyasasına girmiştir. Üretim ve büyümede aralıksız devam eden performansımız, salgının en çok hissedildiği 2020'de bile yüzde 1,9 büyümeyle neticelendi. 2021'de yüzde 11,4, son 50 yılın en yüksek büyüme ekonomisi. Geçen yıl yüzde 5,5, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 3,9 ve 3,8 büyümeyi başardık. Son 20 yılın ortalaması yüzde 5,4. Burada 115 bin ihracatçımızla, ihracatımızın da aynı şekilde ilerlediğini görmekteyiz.

"İhracatta geçen yılki seviyemizi yüzde 1 aşmış durumdayız"

Hem uluslararası pazarlarımızda küresel talep daraldı hem fiyatlarda düşme var ama bütün bunlara rağmen biz ihracatta ilk 9 ay itibarıyla 187,5 milyar dolar, ekim ayı sonunda da 210 milyar doları aşarak geçen yılki seviyemizi yüzde 1 aşmış durumdayız. Hizmetler sektöründe bu sene geçen yılki 89 milyar doların üzerine 100 milyar doları aşacağız. Orta Vadeli Program'daki (OVP) 255 milyar dolar ihracat hedefimiz, artı 100 milyar dolar da hizmet ihracatı gelirimizle toplamda 355 milyar dolarlık döviz geliri kazanmış olacağız. Hizmet ihracatında da 2028 hedefimiz 200 milyar dolar olacak.

"Bu yıl desteklerimiz ilk 10 ay itibarıyla 381 milyar liraya yükseldi"

Ankaralı firmaların geçen yıl 222 milyon lira ihracat desteği aldığını belirten Bolat, şöyle konuştu:

Bu yıl desteklerimiz ilk 10 ay itibarıyla 381 milyar liraya yükseldi. Hizmet ihracatı noktasında 2013 ile 2023 arasında bilişim, teknik müşavirlik, sağlık, lojistik, eğitim sektörleri başta olmak üzere toplamda 635 milyon lira destek sağladık.

"Bu sene sonu milli gelirimiz 1 trilyon doları aşmış olacak"

Bolat, 2028'de mal ihracatını artırmak istediklerini kaydederek şunları belirtti:

2028'de mal ihracatını 375 milyar dolara çıkarmak azmindeyiz. Yani 5 yıl sonra yaklaşık 120 milyar dolarlık bir artış hedefliyoruz. Yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 5 olarak planlandı ve 2028'de kişi başına milli gelirimizin de 17 bin 550 dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu sene sonu için OVP'de öngörüldüğü gibi milli gelirimiz 1 trilyon doları aşmış olacak. Kişi başına milli gelirimizin de 10 bin 654 doları aşarak 11 bin 500, 12 bin dolar arasında gerçekleşmesini hedefliyoruz.

"Eximbank'ta günlük ihracat ve reeskont kredilerini 10 kat artırdık"

İhracatçılara sağlanan desteklere ilişkin Bolat, şu ifadeyi kullandı:

Eximbank'ta günlük ihracat ve reeskont kredilerini Merkez Banka'mızın aldığı kararlar sayesinde 10 kat artırdık. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin limitleri iki katına çıkarıldı. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi, 10 bin firma için 46 milyar lira ihracatçılara kefalet vermiş oldu. Eximbank'ımız da şu ana kadar 30 milyar doları aşan ihracat kredisi, ihracat sigorta desteği sağlamış oldu.

"İndirim kampanyalarına katılmayanlar pazar kaybedecek"

Bakan Bolat, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yapılan indirim kampanyalarından sonra piyasada ticaretin daha da oturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Fiyat indirme kampanyalarına katılmayan kuruluşlarımız ve firmalarımız varsa, onlara bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Tüketicilerimiz, kim yapıcı ve olumlu davranıyorsa onu tercih edecektir. Bu indirim kampanyalarına katılmayanlar maalesef pazar kaybedecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)