Ömer Bolat dış ticaret verilerini duyurdu: İhracatta yüzde 5,2 artışla kasım ayı rekoru! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar dolara ulaştığını belirtti.

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ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bolat, kasım ayında ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttığını belirtti.

Böylelikle 23 milyar 11 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

Bolat açıklamasında, “Temmuzda, ağustosta, eylülde, ekimde olduğu gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk.” ifadelerini kullandı.

"Orta Vadeli Program'da hedefimiz 255 milyar dolardı"

Ömer Bolat’ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla baktığımızda ise yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Zaten Orta Vadeli Program'da hedefimiz 255 milyar dolardı. Bir ay sonra karşılaştığımızda 256 milyar doları görmeyi Allah nasip eder inşallah.

"Dış ticaret açığımız 5,9 milyar dolara geriledi"

İthalatımızdaki azalış trendi ağustostan bu yana devam ediyor. Ağustos, eylül, ekim aylarında ithalatımız geçen yılın aynı aylarına göre azalmıştı. Kasım ayında da ithalatımız yüzde 5,6 oranında azaldı. 28 milyar 900 milyon dolara geriledi. Böylece kasım ayında dış ticaret açığımızda da bir önceki yılın kasımına kıyasla yüzde 32,6 oranında bir azalış meydana geldi.



Dış ticaret açığımız 5,9 milyar dolara geriledi. Bu şu anlama geliyor, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında dört ay üst üste dış ticaret açığımızda ciddi bir gerileme var. İthalatımızda ciddi bir gerileme var. Eylül ayında nasıl cari işlemlerde fazla verdik, ağustos ayında çok az bir açığımız vardı. Ekim ve kasım aylarında cari işlemler dengemiz aylık olarak dengede olmasını bekliyoruz. Az bir miktar fazla da olabilir. İki hafta sonra rakamlar açıklandığında ekim ayını göreceğiz.

"150-160 milyar dolar dış ticaret açığı ile karşılaşabilirdik"