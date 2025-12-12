Ömer Bolat, Ekim ayı cari işlemler hesabı istatistiklerini değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2025 yılı Ekim ayı cari işlemler hesabı istatistikleri değerlendirmesini paylaştı.

Paylaşımda verilerin, dış dengedeki iyileşmenin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

"İHRACATTA KAYDEDİLEN ARTIŞ CARİ İŞLEMLER DENGESİNİN FAZLA VERME EĞİLİMİNİ DESTEKLİYOR"

Açıklamada ayrıca, hem mal hem de hizmetler ihracatında kaydedilen artışlar ile turizm ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü performansın, cari işlemler dengesinin fazla verme eğilimini desteklediği kaydedildi.

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

"Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır."

Bakan Bolat değerlendirmesinde, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 392 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bolat ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

Dış ticaret ve cari işlemler dengelerinde olumlu ve ümit verici performans devam ediyor.



2025 yılı Ekim ayında cari işlemler hesabında 457 milyon dolarlık fazla gerçekleşmiş:



Böylece Temmuz- Ekim ayıları arasında, üst üste dördüncü ayda da cari işlemler hesabında fazla verilmiştir.

"YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞI 22 MİLYAR DOLAR OLMUŞTUR"

2025 yılı Ekim ayı altın hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 201 milyon dolar fazla verilmiştir.



2025'in ilk 10 ayında cari işlemler açığı toplamda 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2025 Ekim sonunda 22 milyar dolar olmuştur.

"CSD 2018'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEMİŞTİR"