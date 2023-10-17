Enflasyonla mücadele için 1.500 memur alımı yapılacak Ticaret Bakanı Bolat, enflasyonla mücadele için denetimlerinin artırılacağına ve var olan kadroya bu konuyla ilgili yeni elemanların katılacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber'e röportaj vererek, ihracat hedefinden indirim kampanyalarına ve enflasyondaki fiyat köpüğünün alınmasına kadar birçok konuda soruyu yanıtladı.

Dünya üzerinde yaşanan jeopolitik gelişmelerin Türkiye ihracatına yapılan etkilerini değerlendiren Bakan Bolat, bu etkilerin mümkün olduğunu ancak gerekli tedbirlerin alınacağını bildirerek şöyle konuştu:

Bu tür olaylarda ticaret muhakkak etkilenir. Bizim bu ülkelerle ticaretimiz var. Ümidimiz ticaretimizin aksamaması. Şimdi önemli olan akan kanın durdurulması. Türkiye olarak en büyük ağırlığı bu alana veriyoruz.

"Enflasyonla mücadelenin topyekûn bir mücadele"

Enflasyonla mücadelenin topyekûn bir mücadele olduğunu vurgulayan Bolat, Merkez Bankası'nın para politikasının da birinci görevinin bu konu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Enflasyonla mücadele topyekûn bir mücadele, Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yapmak bizim görevimiz. Otomotiv sektöründeki aldığımız tedbirlerle burada büyük ölçüde normalleşmeyi sağladık. Emlak sektöründe de köpüğün kalkmasını sağladık.

"Denetim için eleman alınacak"

Yakında ÖSYM aracılığıyla 1.500 memur alımı yapılacağını belirten Bolat, bu elemanların piyasada denetimle görevlendirileceğini belirtti.

Emlak piyasasında inceleme ve denetim

Bolat, yoğunlaşan şikayetler dikkate alınarak, emlak piyasasında manipülatif fiyat oluşumuna yol açan satılık konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlere başlandığını belirtti.

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi, stokçulukla mücadele edilmesi ve sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla birçok düzenlemenin yürürlüğe girdiğini söyledi.

"Otomotiv piyasasında bir normalleşme sürecine girildi"

Bu kapsamda alınan tedbirlere değinen Bolat, şunları kaydetti:

Kamuoyunda '6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması' olarak bilinen pazarlama ve satış düzenlemesi, yetkili bayiler tarafından vatandaşlarımızın taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasının engellenmesi, taşıtların güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının kısıtlanması gibi Bakanlığımız tarafından alınan önlemler ile hükümet olarak alınan makroekonomik tedbirler neticesinde, otomotiv piyasasında bir normalleşme sürecine girildiği ve piyasada arz ve talebin dengelenmeye başladığını gözlemlemekteyiz.

“222 milyon lira idari para cezası uygulandı”

Bolat, Bakanlıkça alınan tedbirlerin mevzuat düzenlemeleriyle sınırlı kalmadığını, uygulamanın takip edilmesi noktasında da yoğun denetimler gerçekleştirildiğini belirtti. Bolat, bu düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, bu yıl yaklaşık 222 milyon lira idari para cezası uygulandığını aktardı.

“Vatandaşlarımız sıfır kilometre taşıta daha rahat ulaşabiliyor”

Tedbirlerin ve yapılan denetimlerin piyasanın işleyişi noktasında müspet etki yarattığını ve otomotiv piyasasında bir dengelenme süreci yaşandığını bildiren Bakan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

Stokçuluğun önüne geçilerek araç bulunurluğunun önemli ölçüde arttığını, vatandaşlarımızın sıfır kilometre taşıta daha rahat ulaşabildiğini ve pandemi başlangıcından bu yana devamlı artışta olan sıfır ve ikinci el taşıt fiyatlarında ilk defa düşüş yaşandığını gözlemlemekteyiz. Bu itibarla, otomotiv sektöründe adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmeye yönelik çalışmalarımız titizlikle devam etmekte olup, ihtiyaç duyulması halinde, ilave tedbirler de hayata geçirilecektir.

1 Kasım 2023 tarihinde başlayan uygulama

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle ilan platformlarında yer alabilen aldatıcı ve gerçek dışı ilanları engellemek ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla ilan sitelerine 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulaması yapma yükümlülüğü getirildiğini anımsattı. Bolat'ın verdiği bilgilere göre, ilan siteleri araç satışında ilanı verenin bilgilerini almazsa sorumlu olacak.

"Mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak"

Bolat'ın bu konu ile ilgili değerlendirmesi şöyle oldu:

Anılan düzenlemenin uygulamasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Son dönemde yoğunlaşan şikayetler dikkate alınarak, emlak piyasasında manipülatif fiyat oluşumuna yol açan ve vatandaşın güncel ekonomik konjonktür kaynaklı yaşadığı zorlukların suistimal edilmesine sebebiyet veren satılık konut ilanlarına yönelik Bakanlığımızca inceleme ve denetimlere başlanmıştır.

Bu inceleme ve denetimler sonucunda, ilanın yayında olduğu süreçte ilan fiyatında önemli yüzdesel artışa giderek piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan gerçek ve tüzel kişilere cezai müeyyide uygulanmaktadır. Tüketici mağduriyetine neden olan tüm haksız uygulamalara karşı Bakanlığımızca denetimler aralıksız sürdürülecek olup getirilen düzenlemelere ve alınan tedbirlere uygun hareket etmediği tespit edilen kişi ve işletmelere idari yaptırım uygulanmasına devam edilecektir.

"Çimentoda inceleme devam ediyor"

Çimento ve diğer sektörlere ilişkin devam eden çalışmalara ilişkin bilgi de veren Bolat, şunları kaydetti:

Fahiş fiyat artışı ve serbest rekabeti bozan kartelleşme iddialarına yönelik, ilişkili kurumumuz Rekabet Kurumu ile birlikte Bakanlığımız müfettişlerince çimento sektörüne yönelik incelemelerimiz devam etmektedir. Çimento sektörünün yanı sıra olağanüstü hal, afet ve dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin bulunduğu bütün sektörleri Bakanlık olarak yakından takip etmekteyiz.

Ticaret Bakanı Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"-Perakende gıda sektöründe indirim çağrılarına aldığımız yanıtlar çok olumlu, çeşitli kampanyalar açıklandı. Fiyatları takip ediyoruz, önceki fiyatı ve kampanya sonrası fiyatları kontrol ediyoruz. İş dünyası kuruluşları, sektörel dernek ve kuruluşlar, federasyonlar, gıda, mobilya, giyim ve perakende zincirlerinde indirim çağrılarımıza olumlu yanıt verildi. İndirim kampanyasına katılanları yayınlayacağız.

-Süper marketlerde indirimler devam edecek. Kazanan vatandaş olacak.

-İhracatta 255 milyar dolar olan yıl sonu hedefine varmaya çalışıyoruz."