Ömer Bolat: Eximbank, ihracatçıya ekim sonunda 33,6 milyar dolar destek sağladı Ticaret Bakanı Bolat, Türk Eximbank'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdiği mesajında, bankanın ihracatçıya katkısını da rakamlarla gözler önüne serdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Ali Güney ve ekibi ile bir araya geldi.

Bolat, görüşmeye dair yaptığı paylaşımında, Eximbank'ın 2023 Ekim sonu itibarıyla ihracatçıya toplamda 33,6 milyar dolar destek sağladığını açıkladı.

Bakan Bolat, Eximbank'ın Türkiye'de ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve ihracatçıların girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması gibi amaçlara sahip olduğuna vurgu yaptı.

"Eximbank ihracatçıya 15,1 milyar dolar kredi, 18,5 milyar dolar sigorta ve garanti verdi"

Ömer Bolat, Türk Eximbank'tan brifing aldıklarını belirttiği paylaşımda şu değerlendirmede bulundu: