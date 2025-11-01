Ömer Bolat: Hem mal hem de hizmet ihracatımızda artış devam etmektedir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, ihracat alanında performansını artırıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

ZAYIF DIŞ TALEBE RAĞMEN BAŞARILDI

Türkiye'nin ihracatının eylülde yüzde 2,8 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bu rakamın en yüksek eylül ayı ihracatı olduğunu, yıllıklandırılmış mal ihracatının da 269,7 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Bolat, söz konusu rekorun küresel ekonomide ağırlaşan rekabet şartları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyada devam eden karışıklıklara rağmen başarıldığına dikkati çekti.

"YIL BAŞINDA BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu yılın ocak-eylül döneminde de Türkiye'nin ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre 8,3 milyar dolar artarak 269,7 milyar dolara ulaştı. Yıl başında belirlediğimiz 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimizi eylül itibarıyla gerçekleştirdik.



Eylülde ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 29,5 milyar dolar oldu. Ocak-eylül döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla, 267,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Bolat, eylülde yıllıklandırılmış ithalatın da geçen yılın aynı ayına göre 18,9 milyar dolar artarak 359 milyar dolara yükseldiğini belirterek dış ticaret açığının söz konusu ayda yüzde 33,8 artışla 6,9 milyar olduğunu ifade etti.

TURİZM GELİRİ DE ARTTI

Ocak-eylül döneminde ise dış ticaret açığının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla, 67,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Bolat, şunları kaydetti: