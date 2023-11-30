Ömer Bolat: Hollanda ile yatırım ve ticaretteki bağları daha da güçlendireceğiz Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından, Hollanda ziyareti kapsamındaki temaslarına ilişkin paylaşımda bulunarak iki ülke ilişkilerinin gelişeceğine olan inancını dile getirdi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hollanda ile ilgili ticari ilişkilere değindiği mesajında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kısa zamanda daha yüksek seviyelere çıkacağına inandığını belirtti.

Hollanda Ekonomi İşleri ve İklim Politikaları Bakanı Micky Adriaansens ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden ikili ticaret ve yatırımlara, sürdürülebilirlikten finansa kadar geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Bakan Bolat, Hollanda ile hem yatırım hem de ticaret ilişkilerindeki bağları daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeyi kullandı:

İş adamlarının ortak kararlılıkları doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin kısa zamanda daha yüksek seviyelere çıkacağına, her iki tarafın yararına olacak yenilikçi iş alanlarının oluşturulacağına inancım tamdır.

"Her iki tarafın yararına olacak yenilikçi iş alanları oluşturulacak"

Bakan Adriaansensy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hollanda Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu organizasyonunda, Hollandalı ve Türk İş İnsanları ile birlikte yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

Söz konusu toplantıda, hem ortak yatırımların artırılması hem de ülkelerimiz arasında ticaretin derinleştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda özellikle enerji, inşaat ve altyapı, finans ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli bir potansiyeli iki ülke iş adamları da teyit etti. İş adamlarının ortak kararlılıkları doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin kısa zamanda daha yüksek seviyelere çıkacağına, her iki tarafın yararına olacak yenilikçi iş alanlarının oluşturulacağına inancım tamdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)