Ömer Bolat: İGE AŞ ihracatçıların finansmana erişiminde fark ortaya koyuyor Ticaret Bakanı Bolat, İGE AŞ'ye yaptığı ziyaretine ilişkin açıklamasında, kurumun ihracatçılar için finansmana erişim konusundaki katkısına dikkati çekti.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE AŞ) ziyarette bulunarak, sosyal medya hesabından bilgi aktardı.

İGE AŞ'de, mayısta devreye alınan ve yaklaşık 26 milyar liralık krediye kefalet sağlayacak "100. Yıl Hazine Destek Paketi" çerçevesinde, bugüne kadar 1.000'e yakın başvuruya kefalet onayı verildi ve ihracatçıların toplam 3 milyar lira kredi kullanmaları sağlandı.

Bugün yaklaşık 150 milyar lira krediye kefalet sağlayan kuruluş, tüm kefalet kararlarını analitik bir modelin ürettiği kredi notuna göre veriyor.

53,4 milyar lira kefalet verildi

Bakan Bolat, İGE AŞ'nin ihracatçıların finansmana erişiminde büyük bir fark ortaya koyduğunu belirterek, kuruma yapılan 15 bin kefalet başvurusundan onaylanan 12 bin 340 başvuru kapsamında ihracatçılara 53,4 milyar lira kefalet sağlandığını bildirdi.

Kuruma 15 bin 10 kefalet başvurusu yapıldı

İGE AŞ'nin ihracatçıların finansmana erişiminde ve süreçlerin hızlı ilerlemesinde büyük bir fark ortaya koyduğunu belirten Bolat, 17 Kasım itibarıyla kuruma 15 bin 10 kefalet başvurusu yapıldığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

Onaylanan 12 bin 340 başvuru kapsamında, ihracatçılarımızın yaklaşık 63,2 milyar lira tutarındaki kredisi için 53,4 milyar lira değerinde kefalet sağlanmıştır. Katma değeri yüksek, inovasyona dayalı ve AR-GE'ye önem veren ihracat hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin ihracatına ve ihracatçımıza destek veren İGE'ye çalışmalarında başarılar diliyoruz.

"Bankaların ihracata daha fazla kaynak ayırması sağlanıyor"

Bu konuda İGE AŞ'nin üstlendiği role işaret eden Bolat, şöyle konuştu:

İGE tarafından sağlanan kefaletlerle ihracatçılarımızın teminat bulma sorunu çözülürken bankaların da ihracata daha fazla kaynak ayırması sağlanıyor. Kurum üretimin, istihdamın ve kalkınmanın ana aktörü olan ihracatın ve ihracatçının desteklenmesinde ülkemizin en önemli kurumlarından ve politika araçlarından biri oldu, güçlü öz kaynak yapısıyla önümüzdeki dönem de ihracatçılarımızı desteklemeye devam edecek.

Nakit kaynak seviyesi 2 yılda 6,3 milyar liraya ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada da İGE AŞ'nin çalışmalarına ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre, kurumun nakit kaynak seviyesi 2 yılda 6,3 milyar liraya geldi.

Kefalet tahsis sürecinin herhangi bir yerinde manuel müdahalede bulunulmazken tüm süreç elektronik ortamda otomatik olarak kısa sürede tamamlanıyor. Şirket, öz kaynağının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sağladığı kaynağı da ihracatçılar lehine kefalet üretiminde kullanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)