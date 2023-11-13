Ömer Bolat: İndirim kampanyalarına 500 büyük işletme katıldı Ticaret Bakanı Bolat, 13 Ekim'den bu yana indirim kampanyalarına 500 büyük işletmenin katıldığını belirterek, vatandaşların daha elverişli fiyatlarla erişebilmesi için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

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Fahiş fiyat artışlarının frenlenmesi için çalışma ve denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısı ile pek çok sektörü içine alan kapsamlı bir indirim kampanyası başlatmıştı.

Bu kampanyaya bazı işletmeler indirim yaparak bazı sektörler de zam yapmama taahhüdü vererek katılım gösterdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde “iş Dünyası İstişare Toplantısı” gerçekleşti.

"İndirim kampanyalarına 500 büyük işletme katıldı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İş Dünyası Buluşması'nda konuşarak, indirim kampanyalarına 500 büyük işletmenin katılarak fiyat indirimi yaptığını şu sözlerle belirtti:

Kampanya davetini yaptığımız 13 Ekim’den bu yana Ticaret Bakanlığı’na başvuran 500 büyük işletme ve 55 bine yakın şubeleri ile gıdadan tekstile, beyaz eşyadan kozmetiğe pek çok farklı grupta kampanyaya katılım sağlanmıştır.

"Haksız fiyat uygulamaları ile mücadele ediyoruz"

Savaş, salgın gibi olağanüstü dönemlerde piyasa bozucu eylemler artabilmektedir. Bakanlığımız kamu yararını gözeterek gerekli adımları atmaktadır. Fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele ediyoruz. Denetimlere ilave olarak hukuki düzenlemeleri hızla hayata geçiriyoruz.

Bakan Bolat, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeni ile oluşturulan indirim kampanyasına katılanlara teşekkür ederken, bu kampanyanın daha da büyümesinin önünün açık olduğunu dile getirdi.

Kampanyaya davet

Bolat, fahiş fiyat artırımlarına ceza uygulandığını belirttiği konuşmasında, kampanyadan bilgisi olmayan işletmeleri, Bakanlık portallarından bilgi edinerek, kampanyaya katılmaya davet etti.

"Yüksek enflasyon sorunundan kurtulacağız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile TCMB’nin kararlılık içinde uyguladıkları para, maliye politikaları ile yüksek enflasyon sorunundan kurtulacağız. 2024-2026 yılları arasını kapsayan OVP’de yol haritası hedefleri ve alınacak reform tedbirleri açıkça belirtilmiştir.

"Enflasyonda artış eğilimi yavaşladı"